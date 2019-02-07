Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi Kayseri'ye Geldi

Fenerbahçe Kafilesi Kayseri'ye Geldi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe Kafilesi Kayseri'ye Geldi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi, Kayseri Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.

Kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:32 Kaynak: AA

Kayserispor, Fenerbahçe, Kayseri, Spor
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