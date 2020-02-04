Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi - Son Dakika

Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kente ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, kente ulaştı.

Kara yolu ile İstanbul'dan kente gelen kafileyi, konaklayacağı otel önünde sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Meşaleler yakıp, tezahüratlarda bulunan ve takım otobüsünün önünü kesen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarısıyla yolu açtı.

Taraftarlar arasında bulunan bebek Deniz Moran da dikkati çekti.

Teknik direktör Ersun Yanal ile oyuncular, güvenlik önlemleri altında otele giriş yaptı.

Fenerbahçe kafilesi, Kırklareli'ne geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:33 Kaynak: AA
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