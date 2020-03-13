Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20: 00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşma için kente geldi. Antrenör Zeki Murat Göle 'nin başında yer aldığı sarı-lacivertli kafileyi, 'koronavirüs' tedbirleri sebebiyle havalimanında taraftarlar karşılamadı. Fenerbahçeli oyuncular, havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe kafilesi, yarın oynayacak İttifak Holding Konyaspor maçı için özel uçakla Konya'ya geldi.

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