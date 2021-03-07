Süper Lig'in 29. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Konya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sadece görevliler karşıladı.
Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.
Kafilenin havaalanına gelişi ve otele geçişi sırasında polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe kafilesi, Konya'ya geldi - Son Dakika Spor