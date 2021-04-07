Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na özel uçakla gelen sarı-lacivertli kafiley
Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'na çiçek verdi.
Havalimanı dışında bekleyen Fenerbahçe taraftarları ise meşalelerle takım otobüsünü kar
Sarı-lacivertli kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe kafilesi Malatya'da - Son Dakika Spor