Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Havalimanı dışında bekleyen Fenerbahçe taraftarları ise meşalelerle takım otobüsünü kar

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe , Malatya'ya geldi.

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