Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi
Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi

Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak Fenerbahçe, Mersin'e geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, yarın Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak Fenerbahçe, Mersin'e geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Adana Havalimanı'na, ardından kara yoluyla Mersin'e gelen Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacağı otele geçti.

Burada kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, meşale yakıp, tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek de verdi.

Tarsus İdmanyurdu ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe kafilesi, Mersin'e geldi

Tarsus İdmanyurdu, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:33 Kaynak: AA
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