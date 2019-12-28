Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kafilesi Rize'de

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Rize'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi Rize'de, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Rize'ye geldi. Sarı-Lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize'ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı araçta yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı.


Trabzon Havalimanı'ndan Rize'ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sarı-Lacivertli ekibi bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı. - RİZE

Fenerbahçe, Çaykur, Rize, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi

Son Dakika Haberleri
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:14 Ünal Karaman'dan istifa iddialarına yanıt: "Benden duyarsınız" - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]