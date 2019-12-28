Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Son Dakika

Fenerbahçe kafilesi Rize'de

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Rize'ye geldi.

Fenerbahçe kafilesi Rize'de, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Rize'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Rize'ye geldi. Sarı-Lacivertli ekip, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize'ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı araçta yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı.

Trabzon Havalimanı'ndan Rize'ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sarı-Lacivertli ekibi bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

(Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal/İHA)

Fenerbahçe, Çaykur, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ersun Yanal ve Damien Comolli kavga iddialarını yalanladı
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti Trabzonspor, 8 gollü maçta Kayserispor'u 6-2 mağlup etmeyi başardı F.Bahçe, TFF ve MHK'den hakemlerin sorgulanıp sorgulanmadığının açıklamasını istedi

Son Dakika Haberleri
02:38 DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Son Dakika
02:34 Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika
02:34 Bursa'da kaybolan çiftçi aranıyor - Son Dakika
02:21 Tarlaya giden çiftçi, kayıp - Son Dakika
02:14 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe kafilesi Rize'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]