Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

Süper Lig'in açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.
Yeni Tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında havaalanı ve otel önüne taraftar alınmadı.
Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:17 - Kaynak: AA
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