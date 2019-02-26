Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kafilesi, Samandıra'da Coşkuyla Karşılandı

Fenerbahçe Kafilesi, Samandıra'da Coşkuyla Karşılandı

35 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe Kafilesi, Samandıra'da Coşkuyla Karşılandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park'tan yola çıkan kafile, saat 00.55'te Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı. Yaklaşık 100 sarı lacivertli taraftar, 3-0'lık skordan geri dönerek Dolmabahçe'den bir puan çıkartan takımlarını tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşıladı.

Teknik direktör Ersun Yanal, otobüsten sarı lacivertli taraftarları selamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:56 Kaynak: DHA

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