Fenerbahçe Kafilesi, Samandıra'da Coşkuyla Karşılandı
35 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş
ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe
'de kafile, Samandıra Can Bartu Tesisleri
'ne geldi.
Karşılaşmanın oynandığı Vodafone Park
'tan yola çıkan kafile, saat 00.55'te Samandıra Can Bartu
Tesisleri'ne ulaştı. Yaklaşık 100 sarı lacivertli taraftar, 3-0'lık skordan geri dönerek Dolmabahçe
'den bir puan çıkartan takımlarını tezahüratlar eşliğinde coşkuyla karşıladı.
Teknik direktör Ersun Yanal
, otobüsten sarı lacivertli taraftarları selamladı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:56 Kaynak: DHA
Sadık Çiftpınar: Fenerbahçe ile Şaka Olmayacağını Herkese Gösterdik
Tolgay Arslan Dürüm Konusuna Açıklık Getirdi: Ne Dürüm Yedim Ne de Başka Bir Şey
Ahmet Çakar: Şenol Güneş'i İkinci Yarı İçin Kınıyorum
Derbide 2 Gol Atan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı Taraftarlardan Özür Diledi