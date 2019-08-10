Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
30 dakika önce
21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:28 Kaynak: AA
21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol
Takımı, Sivas'a geldi.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, bu akşam Yeni 4 Eylül
Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile özel bir müsabaka oynayacak sarı-lacivertli takımı, Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal
ve futbolculara çiçek takdim etti.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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