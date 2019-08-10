Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi
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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

30 dakika önce

21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi, System.String[]
21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, bu akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile özel bir müsabaka oynayacak sarı-lacivertli takımı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı.
Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti.
Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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