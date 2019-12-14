Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik heyete tezahüratlar yaparak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal'a çiçek verdi.

Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi

Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:17 Kaynak: AA
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