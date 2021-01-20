Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi - Son Dakika

Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

20.01.2021 19:45
Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi, System.String[]

Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla kente ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'a çiçek vererek, hatıra fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi - Son Dakika Spor


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