Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
1 saat önce
21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:59 Kaynak: İHA
21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
kafilesi hava yolu ile Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'na inen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarları karşıladı. Teknik Direktör Ersun Yanal
ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçekle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti.
Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belazoğlu'na taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak, tezahürat ettiler.
Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül
Stadı'nda bugün oynanacak olan müsabakada saat 20.00'de oynanacak. - SİVAS
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