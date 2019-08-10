Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

14 dakika önce

- Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta 21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a ulaştı.

- Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a ulaştı.
SİVAS - 21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na inen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarları karşıladı. Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçekle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti.
Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belazoğlu'na taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak, tezahürat ettiler.
Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün oynanacak olan müsabakada saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe, Sivasspor, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Sivas kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Arturo Vidal harekatı! Çılgın teklif Abdurrahim Albayrak ile Falcao buluştu Kadroya alınmayan Neymar, Real Madrid yolunda! Hocası açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 16:29:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]