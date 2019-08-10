Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta
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- Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta 21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
- Fenerbahçe
kafilesi Sivas
'ta
21. Cumhuriyet Kupası maçında Sivasspor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a ulaştı.
SİVAS - 21. Cumhuriyet Kupası müzesine götürmek için Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi hava yolu ile Sivas'a geldi.
Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'na inen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarları karşıladı. Teknik Direktör Ersun Yanal
ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çiçekle karşılanan kafile ardın otobüsle kampa girecekleri otele geçti.
Sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belazoğlu'na taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunarak, tezahürat ettiler.
Öte yandan Sivas Yeni 4 Eylül
Stadı'nda bugün oynanacak olan müsabakada saat 20.00'de oynanacak.
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