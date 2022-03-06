Fenerbahçe kafilesi stada geldi - Son Dakika
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Fenerbahçe kafilesi stada geldi

06.03.2022 17:28

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe Kadıköy'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe Kadıköy'e geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala sarı-lacivertli kafile Ülker Stadı'na geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden sarı-lacivertliler yoğun güvenlik önlemleriyle stada ulaştı.

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Oğuzhan Ort/İHA)

Fenerbahçe kafilesi stada geldi
Fenerbahçe kafilesi stada geldi
Fenerbahçe kafilesi stada geldi

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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