Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kafilesi tesislerden ayrıldı
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Fenerbahçe kafilesi tesislerden ayrıldı

1 saat önce

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe kafilesi, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.

Fenerbahçe kafilesi tesislerden ayrıldı, System.String[]
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe kafilesi, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-lacivertli takım, bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takım otobüsünün tesislerden çıkışı
Tezahüratlar, meşale yakılması
Genel detaylar


Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
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