Fenerbahçe kafilesi tesislerden ayrıldı
1 saat önce
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe kafilesi, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:03 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray
'a konuk olacak Fenerbahçe
kafilesi, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu
'na hareket etti.
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri
'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-lacivertli takım, bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde ayrıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Takım otobüsünün tesislerden çıkışı
Tezahüratlar, meşale yakılması
Genel detaylar
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