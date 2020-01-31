Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi

6 saat önce

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi, System.String[]

Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Trabzon'a geldi.

Özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, dış hatlar terminalinden çıkış yaptı.

Fenerbahçe'nin gelişinde terminalde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çevik kuvvet ekipleri eşliğinde havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, daha sonra konaklayacağı otele yerleşti.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı Beşiktaş'ın yeni yengesi Melissa Satta, cesur pozlarıyla dikkat çekiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 02:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe kafilesi, Trabzon'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]