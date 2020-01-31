Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da!

6 saat önce

1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.

Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da!, System.String[]

1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Medical Park Stadyumunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe akşam saatlerinde Trabzon'a geldi.


Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Trabzon Havalimanı'na, saat 18.45 sıralarında inen sarı-lacivertli ekip daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.


Fenerbahçe kafilesinin otele giden yol güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.


Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:58 
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