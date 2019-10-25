Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'de akciğer enfeksiyonu
10 dakika önce
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecilerinden Harun Tekin'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:10 Kaynak: AA
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecilerinden Harun Tekin'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu olan kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandığı ifade edildi.
Futbolcunun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle birkaç hafta istirahat edeceği belirtildi.
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