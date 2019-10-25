Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'de akciğer enfeksiyonu
Son Dakika Spor Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'de akciğer enfeksiyonu

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'de akciğer enfeksiyonu

10 dakika önce

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecilerinden Harun Tekin'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiği bildirildi.

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'de akciğer enfeksiyonu, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecilerinden Harun Tekin'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu olan kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandığı ifade edildi.

Futbolcunun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle birkaç hafta istirahat edeceği belirtildi.

Harun Tekin, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:10 Kaynak: AA
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