Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kameni ile yollarını ayırdı
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Fenerbahçe, Kameni ile yollarını ayırdı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Kameni ile yollarını ayırdı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni ile yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe'ye 2017-2018 sezonunda katılan 35 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de sadece 9 maça çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 kez forma giyen Kameni, geçtiğimiz sezon ise hiçbir resmi maçta görev almamıştı.
Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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