Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kamp için Avusturya'da
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Fenerbahçe kamp için Avusturya'da

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz kentine ulaştı.

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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Graz kentine ulaştı.

Bugün İstanbul'dan öğle saatlerinde özel uçakla hareket eden Fenerbahçe kafilesi, iki buçuk saatlik yolculuğun ardından Avusturya'nın Graz kentine ulaştı.

Fenerbahçe kafilesini, Graz Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe'nin, Avusturya kampında yer alan oyuncu kadrosu şöyle:

" Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç."

İki hazırlık maçı yapacak

Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, yarın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka bir Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek. - GRAZ
Fenerbahçe, Avusturya, İstanbul, Graz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:27 Kaynak: İHA
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