Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kampa girdi
Son Dakika Güncel Haber

Fenerbahçe kampa girdi

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Fenerbahçe kampa girdi, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi
Juventus Mandzukic'in yerine Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu Futbolseverlere müjde! Maç özetleri artık TRT'den yayınlanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:55:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kampa girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]