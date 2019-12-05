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Fenerbahçe kampa girdi

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 114. haftasında yarın akşam sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 114. haftasında yarın akşam sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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