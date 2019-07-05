Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar

26 dakika önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar, System.String[]
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti. Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı. Antrenmanlarda tercüman ile birlikte hareket eden genç yıldıza, Teknik Direktör Ersun Yanal özel direktiflerde bulundu. Hazırlıkların genelinde istekli bir görüntü çizen Allahyar, gösterdiği performanstan dolayı teknik heyeti memnun etti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:37 Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Düzce, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli engeli! Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov'dan ayrılık konuşması! Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 20:04:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]