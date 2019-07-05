Fenerbahçe kampının etkili ismi Allahyar
26 dakika önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:37 Kaynak: İHA
'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh, çalışmalarda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Düzce Topuk Yaylası
Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performansla dikkat çekti. Farsça dışında başka bir dil konuşmayan 18 yaşındaki futbolcu, Türkçe ve İngilizce eğitimlerine başladı. Antrenmanlarda tercüman ile birlikte hareket eden genç yıldıza, Teknik Direktör Ersun Yanal
özel direktiflerde bulundu. Hazırlıkların genelinde istekli bir görüntü çizen Allahyar, gösterdiği performanstan dolayı teknik heyeti memnun etti. - DÜZCE
Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli engeli!
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov'dan ayrılık konuşması!
Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçti