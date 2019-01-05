Fenerbahçe Kampta İlk Kez Basına Açık Çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam eden Fenerbahçe, basına açık ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi.





Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam eden Fenerbahçe, basına açık ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştiren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Sarı-Lacivertli futbolcuların açma germe hareketleriyle devam eden antrenman güç çalışmasıyla tamamlandı.



Öte yandan Alper Potuk takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.



Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Antrenmandan görüntüler



-Detayar



: Gürkan DURAL - Antalya

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