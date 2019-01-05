Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kampta İlk Kez Basına Açık Çalıştı

Fenerbahçe Kampta İlk Kez Basına Açık Çalıştı

32 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam eden Fenerbahçe, basına açık ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Kampta İlk Kez Basına Açık Çalıştı, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'nın Belek beldesinde devam eden Fenerbahçe, basına açık ilk antrenmanını bu sabah gerçekleştirdi. 

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştiren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Sarı-Lacivertli futbolcuların açma germe hareketleriyle devam eden antrenman güç çalışmasıyla tamamlandı. 

Öte yandan Alper Potuk takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Detayar

: Gürkan DURAL - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:48 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Fenerbahçe, Spor
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