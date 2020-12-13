Fenerbahçe'de Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Karacabey Belediye Spor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediye Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla noktalandı. Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)