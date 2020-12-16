Nazım 9 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Nazım Sangare, 9 maç sonra sarı-lacivertli formaya kavuşurken, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz ise Türkiye Kupası maçlarında kendine ilk 11'de yer buluyor.

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla 9 resmi maç sonra ilk 11'de görev aldı. Milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nazım, son olarak Gökhan Gönül'ün sakatlığı döneminde ligin 5. haftasında Göztepe deplasmanına 11'de çıkmıştı.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, yine bir kupa maçına 11'de başladı. Ligde neredeyse hiç şans bulamayan 17 yaşındaki futbolcu, Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Ömer Faruk, kupadaki Sivas Belediyespor maçına da ilk 11'de başlamış ama ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı. - İSTANBUL