Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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