Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık - Son Dakika

Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık - Son Dakika Spor

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