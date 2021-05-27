Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini - Son Dakika

Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini

27.05.2021 11:48

Süper Lig'de bu sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezona daha iddialı girebilmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Son dönemde Karagümrük'te oynayan bazı futbolcularla ilgilendiği konuşulan sarı-lacivertlilerin, gündemindeki ismin Fabio Borini olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun transferi için başkan Ali Koç'un, mevkidaşı Süleyman Hurma ile görüştüğü belirtildi. Hurma, Koç'a ise olumlu yaklaştı.

Karagümrük'ten Biglia ve Ndao bir süredir Sarı-Lacivertlilerle adı anılan isimlerdi. Genç stoper Fatih Kuruçuk'un da ismi geçti. Biglia ve Ndao'yla ilgili lig biter bitmez harekete geçmesi beklenen Kanarya, Kırmızı-Siyahlı takımdan bir transfer yapacak ancak bu isimler ne Biglia ne de Ndao. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim Fabio Borini.

HURMA İLE GÖRÜŞME YAPTI

Fanatik'in haberine göre; Geride kalan ligin ara transfer döneminde Karagümrük'e transfer olan ve ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damga vuran Fabio Borini için Karagümrük'le ilk görüşmenin yapıldığı bildirildi. Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda harekete geçen Başkan Ali Koç'un iyi ilişkiler içerisinde olduğu Karagümrük'ün patronu Süleyman Hurma ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

KARİYERİ ÇOK GÖRKEMLİ

Kariyeri boyunca Hellas Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi önde gelen kulüplerin formasını giyerek önemli bir tecrübe edinen Borini'nin sezonun flaş takımı Karagümrük'te 1 yıl daha kontratı bulunuyor. İstanbul ekibiyle çıktığı 20 karşılaşmada 9 gol atıp, 3 asistlik istatistik ortaya koyan 30 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe'den gelen öneriye son derece sıcak baktığı bildiriliyor.

Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini - Son Dakika Spor


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