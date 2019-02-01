Fenerbahçe, Kariyerim İçin Büyük Bir Adım"
1 saat önce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, "Fenerbahçe'ye transfer olmam kariyerim için büyük bir adım" diye konuştu.
Fenerbahçe
'nin yeni transferi Miha Zajc, "Fenerbahçe'ye transfer olmam kariyerim için büyük bir adım" diye konuştu. Fenerbahçe'nin Seria A ekiplerinden Empoli
'den transfer ettiği Sloven oyuncu Miha Zajc FB TV
'ye açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Sloven orta saha oyuncusu, "Benim kariyerim için büyük bir adım. Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe hakkında güzel şeyler duydum. Türkiye
'nin en büyük kulübü. Harika taraftarlara sahip. Fenerbahçe'de oynayacağım için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımıza çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Birlikte kupalar kazanacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftar gruplarından biri" diye konuştu.
"ZAJC 1 YILDIR TAKİP ETTİĞİMİZ BİR FUTBOLCUYDU" Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni transfer Miha Zajc hakkında Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Damien Comolli, Miha Zajc'ın çok kaliteli ve Teknik Direktörümüz Ersun Yanal
'ın istediği tipte bir futbolcu olduğunu vurgularken, "Miha Zacj ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi yaklaşık 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu. Yaz döneminde kadromuza katmak istedik ancak finansal durumlardan dolayı olmadı. Bu dönem transfer şansımız doğunca kaçırmak istemedik. O çok kaliteli bir oyuncu. Hocamızın da tam istediği tipte bir futbolcu. Ersun hoca da onun hakkında çok olumlu görüşlere sahip. Başkanımız ve başkanvekilimiz de bu transfer için çok çaba sarf etti" diye belirtti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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