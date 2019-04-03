Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Karşısında Şansımız Yüzde 50"

Fenerbahçe Karşısında Şansımız Yüzde 50"

1 saat önce

MKE Ankaragücü'nün, Demokratik Kongolu futbolcusu Wilfred Moke, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Hem Fenerbahçe hem de Ankaragücü için çok önemli bir maç." dedi.

ÖMER HAKAN KİBAR - MKE Ankaragücü'nün, Demokratik Kongolu futbolcusu Wilfred Moke, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Hem Fenerbahçe hem de Ankaragücü için çok önemli bir maç." dedi.

İki takımın da arzulamadığı bir noktada bulunduğunu belirten Moke, "Zor bir maç olacak. Kazanan takım için büyük bir avantaj olacak ama kaybeden takım için de oralardan kurtulmak daha da zorlaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum bizi hiç ilgilendirmiyor" diyerek sözlerine devam eden tecrübeli futbolcu, "Fenerbahçe karşısında şansımız yüzde 50. Fenerbahçe büyük bir takım. Şunu unutmayalım ki Ankara'da ve taraftarlarımızın önünde oynuyoruz. Bu sebepten dolayı 3 puanı almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Milli maç arası nedeniyle uzun süren bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bunu iyi değerlendirdiklerini ifade eden Moke, "Fenerbahçe büyük bir takım. Ona göre kendimizi hazırlamalıyız. Bulunduğumuz konumdan en kısa sürede kurtulmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:21 Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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