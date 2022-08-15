Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı devirerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe- Kasımpaşa maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 15 Ağustos Pazartesi 2022 Fenerbahçe- Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig maçı bitti mi, gollerini kim attı? Detaylar haberimizdedir…
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.
FENERBAHÇE- KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN İZLE!
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında uzun yıllardır üstünlüğünü sürdürüyor. Sarı lacivertliler son 19 maçta rakibini 16 kez yenerken 2 maç berabere, 1 maç ise Kasımpaşa üstünlüğüyle bitti.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Graova, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Bahoken, Petretta, Aytaç, Bersant Celina, Hasan Emre, Hadergjonaj.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia
CANLI ANLATIM
Dakika 8: Fenerbahçe, Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakika 7: Kasımpaşa'da Fall sağ kanattan ortasını yaptı, top kaleci Altay'da kaldı.
Son Dakika › Soğuk Haber › Fenerbahçe- Kasımpaşa maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 15 Ağustos Pazartesi 2022 Fenerbahçe- Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig maçı bitti mi? - Son Dakika