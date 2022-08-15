Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geliyor. İlk hafta Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı devirerek ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe- Kasımpaşa maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 15 Ağustos Pazartesi 2022 Fenerbahçe- Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig maçı bitti mi, gollerini kim attı? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE- KASIMPAŞA MAÇ KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

FENERBAHÇE- KASIMPAŞA MAÇI CANLI YAYIN İZLE!

KASIMPAŞA SON 19 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında uzun yıllardır üstünlüğünü sürdürüyor. Sarı lacivertliler son 19 maçta rakibini 16 kez yenerken 2 maç berabere, 1 maç ise Kasımpaşa üstünlüğüyle bitti.

FENERBAHÇE- KASIMPAŞA İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graova, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Bahoken, Petretta, Aytaç, Bersant Celina, Hasan Emre, Hadergjonaj.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, Emre, King, Valencia

CANLI ANLATIM

Dakika 8: Fenerbahçe, Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 7: Kasımpaşa'da Fall sağ kanattan ortasını yaptı, top kaleci Altay'da kaldı.