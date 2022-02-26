Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçlarla noktalandı.

Antrenmanda Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak günü bireysel çalışma yaptı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)