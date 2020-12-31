Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde 12.30'da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Erol Bulut da 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarında ekibe dahil oldu. Sarı-lacivertlilerde; Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti ise sahada düz koşu yaptı.

Korona virüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a da günde 2 kez test yapılıyor. Evinde izolasyon süreci devam eden başarılı oyuncunun yapılan testleri negatif çıkınca takıma dahil olacak.

Fenerbahçe'nin antrenmanını Sportif Direktör Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı, Altyapı Antrenörü Ekrem Ekşioğlu da takip etti.

Emre Belözoğlu'ndan yeni yıl tebriği

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek yeni yıl mesajı verdi. Belözoğlu, 2021 yılının herkese hayırlı olmasını diledi. - İSTANBUL