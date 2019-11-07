Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını tamamlandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile Şükrü Saracoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde 8 Kasım Cuma günü oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
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