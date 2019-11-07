Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır

7 saat önce

Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 20.30'da evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.


Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, idmanda yer almadı!
Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 04:35:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]