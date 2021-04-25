Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, üst üste aynı hatayı yaptıkları için maçı kaybettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çeri, düşme hattında bulunduklarını ve aynı hataları tekrarlamamaları gerektiğini belirtti.

İlk yarıda kendileri adına gol beklentisinin düşük olduğunu anlatan Çeri, "Aynı hatadan 2 gol yedik. Bu tür durumlara dikkat etmeliyiz ve problem çözebilmeliyiz. Rakibimiz ilk yarı kısım kısım pozisyonlara girdi. Bunları ikinci yarıda biraz toparladık. Oyunu lehimize de çevirebilirdik ama ne yazık ki 1 tane verilmeyen penaltımız ve sayılmayan golümüz var. Böyle olunca da direnciniz düşüyor. Puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bu şekilde puan kaybına tahammülümüz yok. Bu maçı unutmamız lazım. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda Fenerbahçe'nin merkezde kendilerine büyük üstünlük sağladığını da vurgulayan Çeri, "Mert Hakan ve Ozan ile daha çok Pelkas ve Valencia'nın savunma arkasına koşularıyla dikine futbol sergilediler ve diri bir görüntüleri vardı. Biz de önlem almak için ikinci yarı merkeze oyuncu ekledik ve dönen topları almaya başladık. İlk yarıda dönen topları hiç alamadığımız için Fenerbahçe topa daha çok hakimdi." diyerek sözlerini tamamladı.