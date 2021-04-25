Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından

25.04.2021 23:53
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, oyunun üçte ikilik bölümünden çok memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, oyunun üçte ikilik bölümünden çok memnun olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, 65. dakikadan itibaren oynanan oyunu ise beğenmediğini dile getirdi.

Yedikleri basit 2 golle sıkıntılı dakikalar yaşadıklarını belirten Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyum. Oyunun 3'te 2'lik bölümünden gerçekten memnunum. 65-70'ten sonra oyunun hakimiyetinde rakibimizi ortak ettik. Net ve farklı kazanabileceğimiz maça rakibimizi ortak ederek zorlu sürece girdik ve bunu kendi kendimize yaptık. Tüm arkadaşlarımıza mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Oyunumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yetmiyor, kazanmamız da gerekiyor. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Arkadaşlarımıza rakibimizi maça ortak ettiğimiz için rahatsızlığımızı dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Teknik adam olarak yeni bir kariyer başlangıcı içinde olduğunu anlatan Belözoğlu, maç sonunda kulübenin arkasındaki bir kişiyle yaşadığı tartışmaya ilişkin ise şunları aktardı:

"Rakip soyunma odasında bulunan bir bireye, kulübe arkasındaki bir bireye karşı görev aldığım süre içinde kendi kulübemde hiçbir tutumum olmadı. Son dakikalarda maç istemediğimiz gibi giderken bana bir sataşma oldu. Kendimi tutmam gerekiyor ama karşılıklı bir tepki oldu. Bu, benim istemediğim bir şey. Bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmamamız gerekiyor. Hiç kimsenin, hiçbir oyuncunun bu şekilde konuşmaması gerekiyor. Yine de ben tepkimden ötürü özür diliyorum."

Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe'de kararlar alınıyor. Her karar da doğru olmayabilir. Erol hoca konusunda biz yönetimimizle bir karar verdik. O dönem için en doğru olduğunu düşündüğümüz için bu kararı verdik. Oyunda gelişme var ama sezon sonu başarı olursa en büyük pay sahiplerinden biri Erol hoca diyebiliriz. O dönemde de çok iyi maçlar oynadı takım. Bir karar veriyorsunuz, karşılığında bir şeyler oluyor. Fenerbahçe çok büyük camia, her konuda refleks verebilir. Önümüzde önemli maçlar var, onlara konsantre olmamız lazım."

Şu anda sadece Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandığını ve kendi hedeflerini düşünmediğini de kaydeden Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Psikolojik üstünlük konusunda herkesin kendine göre değerlendirmesi var. Herkes kendini favori görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Takımımın sorumlusu olarak ben her andan sorumluyum. Oyunda kontrollü olmamız gereken dönemler de var ama ikinci yarıdaki özellikle 65-70'ten sonraki oyun istemediğimiz bir oyun. Her dakikasından her saniyesinden ben sorumluyum. İyisinden de kötüsünden de. Mesut bir hafta bizimle idmana çıktı. Daha sonra kasığında ağrı hissetti ve ayrıldı ama sonra 2 gün yine çıktı. Önümüzdeki maçlarda kendisinden maksimum şekilde faydalanmaya çalışacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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