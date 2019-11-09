Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Ersun Yanal
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Ersun Yanal

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Ersun Yanal

6 saat önce

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Ersun Yanal

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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