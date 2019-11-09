Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından - Kemal Özdeş
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Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından, Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:01 Kaynak: AA
Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş'in açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından, Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş değerlendirmelerde bulundu.
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