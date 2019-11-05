Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşunun ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanda oyuncuların keyifli oldukları gözlendi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise 3 takım halinde çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde salonda çalışırken, tedavisine devam edilen Adil Rami sahada koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Max Kruse ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, kemik deformasyonu hastalığı olan 14 yaşındaki İlker Bayrak antrenmanı takip etti. İlker Bayrak, idmandan önce bazı futbolcularla bir araya geldi.

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek Matuidi'nin peşinde!
Fenerbahçeli futbolcu Allahyar için eski kulübünden sürpriz teklif Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]