Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular koşunun ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenmanda oyuncuların keyifli oldukları gözlendi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise 3 takım halinde çift kale maç yapıldığı aktarıldı.

Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde salonda çalışırken, tedavisine devam edilen Adil Rami sahada koşu yaptı. Sakatlığı bulunan Max Kruse ise antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, kemik deformasyonu hastalığı olan 14 yaşındaki İlker Bayrak antrenmanı takip etti. İlker Bayrak, idmandan önce bazı futbolcularla bir araya geldi.