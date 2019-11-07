Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 13 maçtır kaybetmiyor
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 13 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 13 maçtır kaybetmiyor

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında 13 maçtır kaybetmiyor.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya 13 maçtır kaybetmiyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında 13 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler bu müsabakaların 11'inden galibiyetle ayrılırken, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yla karşılaştığı son 13 maçta yenilmedi ve bu müsabakalardan 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu maçların 12'sinde Kasımpaşa ağlarına 35 gol gönderen sarı-lacivertliler rakibine Süper Lig'de 29 Eylül 2012'den bu yana kaybetmiyor.

FENERBAHÇE, NET POZİSYONLARDA ZİRVEDE

Fenerbahçe, Süper Lig'de en çok gol pozisyonuna giren takım unvanını elinde bulundururken, aynı zamanda en çok net pozisyon kaçıran takım sıralamasında da lider konumda yer alıyor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren (40) ve en fazla net gol pozisyonu kaçıran (29) takım Fenerbahçe.

YANAL, ÖZDEŞ'E KAYBETMİYOR

Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'e kaybetmiyor. Ersun Yanal, Süper Lig'de Kemal Özdeş ile teknik direktör olarak karşılaştığı üç maçta da yenilmedi (2 Galibiyet 1 Beraberlik) ve son iki maçta gol yemedi.

VEDAT KAZANDIRIYOR

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi rüzgarı esiyor. Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'nin bu sezon Süper Lig'de gol attığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrılırken (5 gol, 5 galibiyet), gol atamadığı hiçbir maçı kazanamadı (2 Beraberlik 3 Mağlubiyet).

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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