Fenerbahçe: "Kayla McBride'ın paylaşımını tasvip etmiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe: "Kayla McBride'ın paylaşımını tasvip etmiyoruz"

12.04.2022 12:13
Fenerbahçe: "Kayla McBride'ın paylaşımını tasvip etmiyoruz"

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı sporcusu Kayla McBride'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin açıklama yaparak, "Tamamen maçı kaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı doğru bulmadığımızı bu tavrı tasvip etmediğimizi vurgulamak...

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı sporcusu Kayla McBride'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin açıklama yaparak, "Tamamen maçı kaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı doğru bulmadığımızı bu tavrı tasvip etmediğimizi vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın, Sopron Basket ile oynadığı Euroleague final maçı sonrası Kayla McBride'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alakalı sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Açıklamada, "8 Nisan Cuma akşamı, oyuncumuz Kayla McBride'da ishal ve kusma belirtileri saptanmış; doktor kontrolü doğrultusunda sporcumuza hastanede serum desteği verilmiştir. Maçtan bir gün önce cumartesi günü Hocamız Victor Lapena, yardımcısı Ömer Buharalı kısmen benzer şikayetler ile aynı tedaviyi almışlar; aynı gün akşamüzeri saatlerinde ise sporcularımız Alina Iagupova ve Satou Sabally'nin yine benzer ancak kendi ifadeleriyle çok hafif rahatsızlıkları üzerine vitamin ilaç desteği verilmiştir.

Virütik bir süreç olduğu belirtilen bu durum ile ilgili tüm tedbirlerin alınarak müdahalenin yapılmış; maç sabahı oyuncularımız ve hocamız kontrolden geçmiş, kendileriyle görüşmeler yapılmış, kendilerini iyi hissettiklerini ve maça tamamen hazır olduklarını belirtmelerinin ardından maç rutinleri doğrultusunda adımlar atılmıştır.

Özetle maçtan 2 gün önce bir oyuncumuzda başlayan virüs kaynaklı rahatsızlığın ardından maç öncesi gece ve maç sabahında hiçbir sorun olmadığı netleşmiş, maç gününde sporcularımızdan hiç bir talep gelmemesine ve maça tamamen hazır oldukları belirtilmesine rağmen sporcularımıza tedbir amaçlı ekstra vitamin desteği verilmiştir.

Euroleague final organizasyonunda FIBA kuralları gereği tüm takımların aynı yerde konakladığı, 200'e yakın sporcu ve teknik ekibin aynı zamanda ve yerde yemek yediği süreçte diğer takım ve sporcularda benzer bir durum, gıda zehirlenmesi vb. tanılara rastlanmadığı da yapılan araştırma sonucu öğrendiğimiz bir diğer konudur.

Takımımızın sadece galibiyete odaklandığı, taraftarlarımıza Euroleague kupası armağan etmekten başka hedefinin olmadığı final sürecinde yaşanan; her sporcunun karşılaşabileceği bu talihsiz duruma gereken müdahale yapılmış, maç günü oyuncularımızın sahaya çıkmalarında bu süreçle ilgili hiçbir engel ve ayrıca sakatlık vb. hiçbir problem olmamasıyla takımımız eksiksiz şekilde maça çıkmıştır.

Hal böyleyken oyuncumuz Kayla McBride'ın tamamen maçı kaybetmenin duygusallığı ve üzüntüsüyle sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı doğru bulmadığımızı bu tavrı tasvip etmediğimizi vurgulamak isteriz. Tüm kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, 'Appiah' paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu! Fenerbahçe, 'Appiah' paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu! Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe: 'Kayla McBride'ın paylaşımını tasvip etmiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:43:00. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe: "Kayla McBride'ın paylaşımını tasvip etmiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement