Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi

Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi

51 dakika önce

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi, System.String[]


FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

Özel uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli kafile, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek kamp yapacakları otele doğru hareket ettiler. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Volkan Demirel'e de sevgi gösterisinde bulundular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:53 Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Kayseri, Spor
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