Fenerbahçe Kayseri'ye Geldi
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FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor
ile oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Özel uçakla Kayseri Erkilet
Havalimanı'na gelen Sarı-lacivertli kafile, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde takım otobüsüne binerek kamp yapacakları otele doğru hareket ettiler. Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal
ve kaptan Volkan Demirel
'e de sevgi gösterisinde bulundular.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:53 Kaynak: DHA
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