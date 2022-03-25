Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.03.2022 21:10
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile devam etti.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yaptıkları bireysel çalışmalarla idmanı tamamlandı.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu çalışmalarını özel program eşliğinde sürdürürken, Attila Szalai'nin tedavisine devam edildi.

(İHA)

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları devam etti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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