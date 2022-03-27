Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.03.2022 20:00
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ikinci idmanı ile devam ettirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Ferdi Kadıoğlu idmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Attila Szalai ise günü tedavi ile geçirdi.

Sarı-lacivertliler, 29 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(İHA)

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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