Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

25 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cuma günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:41 Kaynak: AA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor
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