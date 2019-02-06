Fenerbahçe Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cuma günü saat 20.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cuma günü saat 20.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



(İHA)

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