Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cuma günü saat 20.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında cuma günü saat 20.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları ve hücum-defans varyasyonları çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Güncel
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