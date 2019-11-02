Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği ifade edildi.

Nabil Dirar ve Harun Tekin'in takımla çalıştığı, Max Kruse ve Adil Rami'nin ise özel program dahilinde antrenman yaptığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, akşam üzeri uçakla Kayseri'ye gidecek.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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